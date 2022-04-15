القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة العمل التدريبية "فن الريزين"

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التى نظمها حول "فن الريزين" ، واستهدفت عددا من المتدربات الوافدات والمصريات، وقامت بالتدريب المهندسة هاجر عماد الدين المتخصصة فى هذا الفن، واستمرت الورشة على مدار ٦ أيام.



وهدفت ورشة العمل الى تعريف المتدربات بهذا الفن الذى يمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة، حيث تم تعريفهن بأساسيات هذا الفن ، والطريقة المتبعة والآمنة لاستخدام مادة الريزين التي تستخدم في صناعة الإكسسوارات واللوحات، وقطع ديكور بأشكال معينة وألوان مختلفة.



ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل جاءت في إطار مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.

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