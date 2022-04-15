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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشارة للرحيل .. تفاصيل عقد راعى باريس سان جيرمان بدون مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أفادت تقارير إعلامية ان إعلان نادى باريس سان جيرمان الفرنسي عن عقده رعايته الجديد دون المهاجم الدولي كيليان مبابي بمثابة إشارة للرحيل.

ذكرت أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يواصل تأمين عقود الرعاية التي تساعده على البقاء كعلامة تجارية كبير.

لفتت إلى أن آخر محطات هذا التوجه إعلان الفريق عن اتفاقية مع راع جديد هو علامة "جوت" لرعاية أكمام قمصان النادي لثلاثة مواسم مقبلة.

أشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة ستدر على باريس أرباحا صافية بقيمة 50 مليون يورو على مدى 3 سنوات.

شددت على  أنه رغم كل هذا، كيليان مبابي لم يظهر في الشعار الإعلاني لهذا الاتفاق، ووفقًا للتقارير الأخيرة فإن غياب امبابي يرجع إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبله.

واوضحت أنه يأتي هذا وسط اهتمام كبير من نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على توقيع مبابي، وهذا ما عزز عزوف اللاعب عن المشاركة في تلك الحملة الإعلانية.

وأصبح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على مقربة من الرحيل عن ناديه الفرنسي، خاصة مع اقتراب عقده من النهاية.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولكنه لم يحسم قراره النهائي بشأن التجديد أو الرحيل.

وأثار النادي باريس سان جيرمان الشكوك بشأن إمكانية استمرار هدافه الأول، الذي يحظى باهتمام شديد من ريال مدريد الإسباني، حيث أعلن النادي الفرنسي توقيع عقد رعاية جديد مع منصة إلكترونية لبيع الملابس والأحذية الرياضية، لتظهر على أذرع قمصان الفريق اعتبارا من الموسم الجديد.

وشارك في الحملة الترويجية للإعلان عن هذه الصفقة 5 لاعبين، هم ليونيل ميسي، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، ماركو فيراتي وبريسنيل كيمبيمبي، وأوضحت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن كيليان مبابي، لم يظهر في الإعلان عن هذه الصفقة بسبب عدم اليقين بشأن مستقبله داخل حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان مبابي ريال مدريد Sports Fitness

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