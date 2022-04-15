فقدت شعرها.. والد الطفلة آلاء يكشف تفاصيل إصابة ابنته بـ «الشيخوخة المبكرة»

تحدث خالد حسن، والد الطفلة آلاء "مريضة الشيخوخة المبكرة"، عن حالتها الصحية، قائلا: "آلاء في البداية كانت طبيعية للغاية، ولكن مع مرور عام ونصف والدتها لاحظت تأخرها في الحركة عن باقي الأطفال".

وأضاف "خالد حسن" خلال حواره ببرنامج "مصر أحلي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "بعد الفحص وجدنا أنها مصابة "بالشيخوخة المبكرة"، متابعا: الشيخوخة افقدتها حيويتها..وهي الآن بعمر الـ 13 عاما".

ولفت إلى أن مرض الشيخوخة المبكرة تسبب في فقدان ابنته أصابعها وشعرها بالكامل، بالإضافة إلى الإصابة بالاحتباس الحراري والذي يمنعها من التعرض لأشعة الشمس".

وتابع: "آلاء أصرت على خوض تجربة التعليم..وبالفعل حازت آلاء على حب أصدقائها"، مسترسلا: آلاء محبوبة للغاية من قبل أصدقائها".



