أخبار الفن | أحمد عز: يفصلني يومان للانتهاء من "الاختيار 3".. ونرمين الففي حديث السوشيال بسبب "الكبير"

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية.

بعد ظهورها في الكبير أوي.. نرمين الففي حديث السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة نرمين الفقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس حيث ظهرت بدور طليقة حزلقوم.

نيللي كريم: تقديمي شخصية "فاتن أمل حربي" لأنها مثل كل سيدة مصرية

كشف النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد عن سر اختيار شخصية فاتن أمل حربي لتقديمها في شهر رمضان الحالي.



وقالت نيللي كريم : "شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الأسرة وتربية الأبناء ولديها منزل وأسرة ومتزوجة".



تامر عبد المنعم: محمد رمضان قصة نجاح حقيقية

ظهر الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم في برنامج "وراء الشمس" للإعلامية أميرة بدر وأشاد خلال اللقاء بمحمد رمضان.

أحمد عز: يفصلني يومان للانتهاء من مسلسل الاختيار 3.. خاص

كشف النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد انتهائه من تصوير مسلسل الاختيار 3.

وقال أحمد عز :" يفصلني يومان للانتهاء من جميع مشاهدي في مسلسل الاختيار 3 ".

أضاف :" سعدت كثيرا بالعمل في مسلسل وطني كبير مثل الاختيار 3 وسعيد للغاية بردود الفعل الكبيرة على العمل ".