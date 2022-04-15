عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إقبال المواطنين على شراء السلع من منافذ كلنا واحد وتوزيع وجبات إفطار..شاهد

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

يأتي ذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعًا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

 

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

كما تقوم وزارة الداخلية بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين فى الشوارع والميادين.

 

كلنا واحد مبادرة كلنا واحد رمضان شهر رمضان الصائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع.. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

موضوعات متعلقة

شاهد| فاعليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 60% خلال شهر رمضان

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في الإسكندرية والمنوفية والفيوم

بعد نشر الفيديو على الفيسبوك.. ضبط شخص قتل كلبا بالمنوفية

"الداخلية": إحالة 24 شخصا للنيابة لعدم ارتداء الكمامة.. وتحرير 481 مخالفة للمحلات

من بينها حجب سلع غذائية.. الداخلية: ضبط 1208 قضايا تموينية

قطاع الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين..صور

"الداخلية" تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن بالجوازات.. صور

نظرا للإقبال الكبير.. “الداخلية” تقرر مد مبادرة “كلنا واحد” حتى نهاية رمضان

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 9 حتى 15 أبريل

متى تبدأ ليلة النصف من رمضان؟.. اغتنموها

طليقة حزلقوم.. كيف خطفت نرمين الفقي تريند رمضان في دقائق

خطيب المسجد الحرام: الدعاء حق خالص لله .. وغاية حب العبد لربه

لن تمشي لوحدك.. ليفربول يحيي ذكرى وفاة 97 مشجعا في كارثة هيلزبره

مفتي الجمهورية: النبي كان يدقق كثيرًا في اختيار أزواج بناته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ