هاني الناظر: لا مبرر لرفع أسعار الخدمات بعد زيادة البنزين

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، وثبات السولار، ويستغل بعض الأشخاص هذا الارتفاع لزيادة أسعار الخدمات التي يقدمونها حتى وإن كانت ليس لها علاقة بـ البنزين.

وفى هذا الإطار قال الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق ، لا أجد مبررا أن يقوم أى تاجر أو طبيب أو مهندس استشاري أو محاسب أو مقاول أو مقدم خدمة مثل الكهربائي والسباك والترزي والنجار وغيرهم بزيادة رسومهم بعد زيادة البنزين.

وأضاف “الناظر” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأن من يقوم برفع سعر الخدمة التي يقدمها من هؤلاء الأشخاص فلا يوجد سبب منطقي لزيادتها خاصة أن سعر السولار لم يرتفع.

وأكد أن رفع أسعار الخدمات المقدمة للأشخاص والمعتمدة على مجهود الشخص نفسه، لا يجوز.