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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق سفاجا - الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الكيلو 20 بطريق سفاجا- الغردقة، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

رئيس مدينة سفاجا: العمل على قدم وساق لإزالة آثار الحادث

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ، إنه تم الدفع بسيارات الدفاع المدني ومعدات الوحدة المحلية لإزالة آثار الحادث من الطريق.

 

الحادث لم يسفر عن أن أي خسائر في الأرواح

 

أضاف شعبان أن الحادث لم يسفر عن أن أي خسائر في الأرواح أو تلفيات في الممتلكات العامة.

 

في سياق مختلف أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي شمال مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

 

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأحياء، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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