حزن ودموع للاعبي يد الإسماعيلي بعد الخسارة أمام العبور

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الإسماعيلي، في نوبة من الحزن والبكاء بعد تلقي الخسارة من منافسه العبور خلال المباراة التى أقيمت مساء الخميس في الجولة الافتتاحية ضمن التصفيات الختامية المؤهلة بدورها لدوري المحترفين.

وكان الإسماعيلي قد تلقى الهزيمة بنتيجة 24 / 23 رغم تفوقه فى معظم أوقات المباراة، إلا أن سوء التوفيق وبعض الأخطاء حرمته من حصد الانتصار في المواجهة الأولى.

هذا وقد حرص الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي على الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على أن فرص الصعود مازالت حاضرة وضرورة إعتبار المباراتين المقبلتين بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثاني مواجهاته أمام القناة في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم على أن يختتم مشواره بمواجهة طنطا غدا السبت، وذلك على ملعب الصالة المغطاه بالمدينة الرياضية فى بورسعيد.

الجهاز الفني للفريق

ويقود الفريق فنيًا .. حسن علي مديرًا فنيًا ووليد صابر مدربًا عامًا وإسلام رجب مدربًا لحراس المرمي ومحمد حسين مدربًا للأحمال ومحمود النجدي إداريًا وأحمد عبد العزيز أخصائيًا للعلاج الطبيعي.