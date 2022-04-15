حسام موافي: الغدة الجار الدرقية عضو مهم بجسم الإنسان والمسئولة عن بناء العظام.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الغدة الجار الدرقية تعتبر منسية، معقبا: "لا نعطي الأهمية الكبيرة للغدة الجار درقية مثل البنكرياس والسكر".

وأضاف "حسام موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الغدة الجار درقية مهمة وتعتبر منسية وهي التي تعتبر مسئولة عن بناء عظام الإنسان"، لافتا: "الغدة الجار درقية تفرز هرمون مهم يعمل على 3 أماكن الكلى والأمعاء والعظام".

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "اللسان أخطر أعضاء الجسم، معقبا: "لازم نستغفر ربنا على كل كلمة ملهاش لزمة".