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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

14 فائدة لنبات البقلة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد نبات البقلة.


 

١) تساعد في تسكين آلام الأسنان إذا ما تمّ مضغها على الأسنان المصابة بالتسوس.

٢) تعمل على تسكين آلام قرحة المعدة،

٣) باردة تطفئ العطش وتعمل على تبريد جسم الإنسان وتخفيض درجة الحرارة وإزالة الحمى.

٤) تفيد في حالات الإسهال عن طريق شيها وأكلها،

٥) تعمل على الشفاء من الجروح إذا تمّ التضميد بها سواء كانت مطبوخة أم نيئة.

٦) تعمل على إزالة مشاكل الفم واللثة عن طريق المضمضة بمائها.

٧) تساعد في علاج صداع الرأس والحكة والجرب،

٨) تعمل على الشفاء من حرقة البول والبواسير عن طريق استعمال مائها، كما أنّها تعالج الصفراء.

٩) أثبتت العديد من الدراسات أنّ لأوراق البقلة دور كبير في الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وعلاجها

١٠)  تساعد على تحفيز نشاط الجهاز المناعي الدفاعي المضاد للأكسدة في جسم الإنسان.

١١) تستخدم كنوع من أنواع المكمّلات الغذائية للأطفال بسبب غناها بالمعادن والعناصر الغذائية المهمة لنمو وصحّة جسم الأطفال.

١٢) أثبت الدراسات أنّ أوراقها تساعد في استرخاء العضلات نظراً لاحتوائها على مادة دوبامين ودوبا،

١٣) هناك بعض الدراسات تقول أنها تعمل على تنشيط الغدة فوق الكلوية ولكن تلك الدراسات لم تُؤكد بعد.

١٤) عصير أوراقها يساعد في علاج أمراض المثانة كما أنّه مدر للبول، وفي الطب الصيني تستخدم في علاج التهاب الزائدة الدودية.

فوائد نبات البقلة علاج التهاب الزائدة الدودية التهاب الزائدة

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