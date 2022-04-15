مفيدة شيحة تبدع في عمل المزاليكا.. فيديو

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة، طريقة عمل المزاليكا.



وقالت مفيدة شيحة، إن المكونات :

١- كيلو كبد وقوانص وقلوب فراخ

2- بصله كبيرة مقطعه مربعات

3- بصلة مفرومة لأخذ ميتها للتتبيل

٤- ٢ فص ثوم سلايس

٥- ١٠٠جم زيت

٦_ ١٠٠ جم زبدة

٧- ١طماطم مبشورة

٨- ملح / فلفل أسود /كمون /قرفة / ٢ ورق لورى

٩- نص ليمونة

أما عن طريقة التحضير، تابعت مفيدة شيحة، أن القوانص بها قشرة صلبة يتم إزالتها باليد، و تقطيع الكبدة والقوانص والقلوب مربعات متقاربة من بعض، وغسل الكبد والقوانص والقلوب تحت مياه جارية، وتتبيل الكبدة والقوانص والقلوب بماء البصل مع رشة فلفل أسود ورشة قرفة بسيطة وتترك لمدة نصف ساعة.



وأكملت مقدمة برنامج سكر وشطة، أن نحضر طاسة كبيرة ونضعها على نار عالية وعندما تسخن نضع الزيت ثم الزبدة وعند ذوبان الزبدة يتم وضع البصلة المقطعة لمدة دقيقتين، ثم نضع القوانص والقلوب ونقلب لمدة ٣ دقائق، ثم نضع الكبدة ثم الثوم ونقلب لمدة 1 دقيقة ثم نضع الطماطم المبشورة مع رشة ملح وفلفل اسود ونقلب ويتم التذوق ثم تغطى على نار هادية تماما لمدة ٤ دقائق وتقدم بعد عصر نصف ليمونة عليها.