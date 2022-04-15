طريقة عمل بطاطس الروستو لمفيدة شيحة

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، طريقة عمل بطاطس الروستو.



وقالت مفيدة شيحة، إن أولًا المكونات:

4 حبات بطاطس حمراء مقطعة إلى أصابع عريضة، وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقتان كبيرتان من صلصة الطعام، وملعقة كبيرة ونصف من المايونيز.



اما عن طريقة التحضير، تابعت مفيدة شيحة، أن قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وضعى فيها ورق الزبدة أو ورق الألومنيوم، وقومى بتقشير البطاطس وغسلها وتقطيعها إلى أصابع عريضة، وفى وعاء عميق ضعى أصابع البطاطس مع البهارات السابقة و امزجيها ببعضها البعض جيدًا.



