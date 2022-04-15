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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أغلى طراز كروس أوفر.. هوندا توقف إنتاج "إنسايت".. وجي إم سي تطرح شاحنة للطرق الوعرة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أغلى طراز كروس أوفر.. تويوتا تعيد إحياء "كراون" السيدان بشكل جديد.. فيديو

أعلنت  تويوتا  اليابانية أنها بصدد إطلاق سيارة جديدة باسم "كراون" وستكون أغلى طراز كروس أوفر في كل تشكيلة الشركة بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

جي إم سي تطرح شاحنة كانيون 2023 للطرق الوعرة

أعلنت شركة "جي ام سي" أنها ستطلق فئة جديدة من شاحنة البيك أب متوسطة الحجم "كانيون" وهي مستوى AT4X مخصصة للطرق الوعرة.

 

هوندا توقف إنتاج "إنسايت" وتستبدلها بطراز هايبرد جديد كليا

أعلنت شركة "هوندا" أنها ستوقف إنتاج طرازها "إنسايت"، وهي نسخة هايبرد من الجيل العاشر من هوندا سيفيك ، بتاريخ  يونيو 2022.

 

رينو تكشف عن مفهوم هيدروجيني جديد في 19 أبريل الجاري

ستكشف مجموعة  رينو الفرنسية عن مفهوم جديد لها  في 19 مايو ، يقدم  نهجًا جديدًا في لغة التصميم وبداية لتقديم  مجموعة نقل حركة بالطاقة الهيدروجينية الجديدة.

 

إيلون ماسك يتقدم بطلب رسمي للاستحواذ على تويتر لهذا السبب

أصبح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية  إيلون ماسك  أكبر مساهم في "تويتر" الأسبوع الماضي، حيث أنفق الملياردير أكثر من 2.6 مليار دولار في عام 2022 ليصبح أكبر مساهم فردي في تويتر ومالك لـ 10% من إجمالي أسهم موقع التدوينات القصيرة.

 

معدلات نمو مذهلة.. السر وراء تحَّول النرويج إلى عاصمة السيارات الكهربائية في العالم

تقوم هايدي ميرين بإيقاف سيارتها  تسلا  موديل S إنتاج 2015 في آخر مكان متاح بمحطة الشحن الكهربائي تسلا Supercharger في منطقة "لير"، على بعد 23 ميلاً جنوب غرب أوسلو وهناك تواجه "هايدي" صعوبة كبيرة في إيجاد محطة شحن خالية من الزبائن، إذ تقف المركبات الكهربائية.

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