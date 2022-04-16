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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحبة الرداء الأزرق .. حزمة جديدة لـ جراند شيروكي |صور

صاحبة الرداء الازرق
صاحبة الرداء الازرق .. حزمة جديدة لـ جراند شيروكي

تواصل شركة جيب عملاقة تصنيع السيارات الامريكية من تألقها خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات 2022، حيث استعرض حزمة جديدة للايقونة جراند شيروكي، والتي تضم عدة لمسات متنوعة إلى جانب اطلالة خارجية تعتمد على اللون الازرق المميز.

حزمة جديدة لـ جراند شيروكي

صاحبة الرداء الازرق .. حزمة جديدة لـ جراند شيروكي

 

يأتي اللون الأزرق الخاص بالنسخة جيب جراند شيروكي بإسم " هيدرو بلو بيرل كوت"، وهو السمة الغالبة للهيكل الخارجي مع سقف باللون الأسود اللامع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية بنفس اللون الخاص بالسقف.

حزمة جديدة لـ جراند شيروكي

بينما دعمت السيارة جراند شيروكي بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق يشبه النجمة المتشعبة حيث يبلغ قياسها 21 بوصة ضمن حزمة هاي ألتيتيود، بالاضافة إلى لمسات قياسية مثل منظومة الشبكات الامامية المتعددة الفتحات الهوائية التي تتكون من 7 مقاطع طولية الشكل، بالاضافة للشبكات التي تتوسط الصادم الأمامي المعزز بحساسات حركة.

حزمة جديدة لـ جراند شيروكي

وحصلت السيارة جيب جراند شيروكي لطرازات 4xe على قدرات التكنولوجيا الهجينة، والتي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي مقترن بشاحن توربيني، وبطارية خلفية بقوة 400 فولت، مع القدرة على توفر 40 كم من النطاق الكهربائي بالكامل و 24 كيلومتر /لتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

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