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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح في ليلة النصف من رمضان بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ينقل موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف، في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.

 


صلاة العيد 

وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، بديوان عام وزارة الأوقاف ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني. 


وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل ، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة ، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر. 


وأشار إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي. 


وأكد أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في  تدافع المصلين على الساحات ، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

 

انتهاكات الإرهاب الصهيوني في حق المسجد الأقصى

أدانت لجنة "القدس والحوار" بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في بيان لها عن الانتهاكات السافرة من الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين العزل والمسجد الأقصى الشريف، بعد اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، كما أنها تجرّدت من كل معاني الإنسانية ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين ما يكشف عن حقيقة الإرهاب الغاشم من هذا الكيان المغتصب.


وأكدت اللجنة أن ما تفعله قوات الكيان الصهيوني في شهر رمضان المبارك وأثناء أداء المصلين لشعائر الشهر الكريم دون مراعاة لحرمة العبادة أو اعتبار لقدسية الزمان والمكان، هو عمل إجرامي ينبغي أن يكون للعالم الحر وقفة في مواجهته بدلًا من الصمت والخذلان والكيل بمكيالين، فالاعتداء على الناس وهم يتعبدون جريمة في كل الشرائع، حيث يقول -سبحانه وتعالى- : “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”.


كما أعلنت اللجنة في بيانها تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق والأعزل في مواجهة هذا الطغيان الصهيوني، داعية إلى ضرورة وقف تلك الممارسات الانتهاكية في حق المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المُعظّم وغيره وهو ما يتكرر في كل عام من نفس التوقيت، مؤكدة أنه لن تنجح محاولاتهم البائسة من استيطان وترويع للآمنين وانتهاك للمقدسات في تغيير هوية الدولة الفلسطينية ومقدساتها، وسوف يزول الاحتلال وسيعود القدس الشريف إلى عروبته.

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