النقض توضح معنى فوات موعد الطعن 

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها فوات موعد الطعن.



جاء في حيثيات الحكم أن المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه قعوده عن ذلك التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم عليهم علة ذلك تمام اختصام باقي المحكوم عليهم أثره استقامة شكل الطعن لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة أثره عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام م٢١٨ مرافعات .