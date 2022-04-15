الترتيب الصحي لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان

تعتبر وجبة الإفطار في شهر رمضان هي الرئيسية، والتي يستعيد فيها الجسم طاقته عن طريق المشروبات والأطعمة، ولكن يجب إتباع نصائح عند تناول وجبة الإفطار حتى تصبح وجبة صحية، ولا تسبب في زيادة الوزن، أو الشعور بالتخمة والكسل بعد تناولها.



نصائح لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان



وقالت الدكتور جيهان الدمرداش أخصائية تغذية علاجية و سمنه ونحافه، ان هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها عند تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، وذلك حتى تصبح وجبة صحية، وتجنب الشعور بالانتفاخ والتخمة بعدها.



وتابعت جيهان الدمرداش، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ان الترتيب الصحي لوجبة الإفطار في شهر رمضان يجب ان يكون كالتالي:

- كسر الصيام والانتظار 11 دقيقة .

- تناول كوبا من الحساء .

- تناول السلاطة الخضراء .

نصائح لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان



- تناول البروتين، مثل: اللحوم ، والدجاج ، والدجاج ، والأسماك ، والفول ، والفاصوليا البيضاء ، واللوبيا .

- تناول الخضار المطهي .

- القليل من النشويات، مثل : الأرز ، والمكرونة ، والخبز .

- تناول كوبا من الماء مع وجبتك بدلا من المياة الغازية أو المشروبات عالية السكر، مثل : التمر الهندي، والكركديه، وقمر الدين .