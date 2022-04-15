الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: مرسي لازم يعرف أنه رئيس لكل المصريين

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع بين السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، في الوقت التي ازداد احتجاجات الشارع سخطا على حكم المرشد، وأكد خلاله وزير الدفاع وقتها أن تدخل الجيش في السياسية أمر غير مطروح حاليا.



وأضاف السيسي: الجيش بتاع البلد مش بتاع الإخوان أو غيرهم، ودى عقيدة القوات المسلحة طول عمرها، ولازم نتحلى بالصبر والحكمة، والوضع الحالي في المنطقة بيزداد خطورة، وتدخل الجيش ليس سهلا، ومرسي يجب أن يعرف أنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل واحد.

الاختيار 3

منذ بداية عرض الموسم الأول من مسلسل الاختيار، أشاد الجمهور والنقاد بالقصص التي يعرضها العمل الأبرز في رمضان للعام الثالث على التوالي، والحقائق التي تتكشف من خلال محاكاة لأحداث وبطولات حقيقية شهدتها مصر في فترة عصيبة.

صناعة العمل الدرامي لا تقتصر فقط على المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، وطاقم الممثلين الذين يظهرون أمام الكاميرات، لكن يشارك في تقديمه عدد من الأشخاص الذين لا تقل وظيفتهم أهمية عن المثلث الأساسي الذي يكون الأكثر شهرة وتتردد أسمائهم في كل وسائل الإعلام.

يضم تتر مسلسل الاختيار عشرات بل مئات الأسماء من الأشخاص المسئولين عن تحضيرات العمل، ومن أبرزهم مدير التصوير الذي برع في تقديم صورة تكاد تكون حية لأحداث هامة، والمونتاج الذي يربط الحقائق ببعضها، والموسيقى التي تصاحب كل الأحداث بتصاعدها وإثارتها.

ومؤخرا لفت ماكير ومصمم الشعر في مسلسل الاختيار الأنظار أيضا، بعدما تمكنا من تحويل نجوم وممثلين نعلم وجوههم جيدا، إلى شخصيات تاريخية ببراعة بل تغير ملامح معظمهم بشكل لم يتخيله أحد، إلى جانب مصمم الملابس الذي تمكن من صناعة أشكال معبرة عن توجهات سياسية ومستويات اجتماعية مختلفة.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.