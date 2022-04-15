الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، مناقشة بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقيادات القوات المسلحة، حول مصير البلاد؛ بعد احتدام الأوضاع السياسية، وإعلان العصيان المدني في بورسعيد.

وقال السيسي في أثناء توليه منصب وزير الدفاع، إن الوضع الحالي في مصر مقلق على كل الاتجاهات، ومحدش عارف مين بيحكم البلد، الرئيس محمد مرسي، ولا المرشد، ولا مكتب الإرشاد، ولا خيرت الشاطر.

واستطرد السيسي:" لكن الواضح والمؤكد إن القرار مش قرار الرئيس.. القرارات بتُملَى عليه.. جماعة الإخوان كشفت نفسها، وأظهرت نواياها وأهدافها، وأصبحت في مواجهة عنيفة مع القوى المدنية ".

وأكد السيسي حديثه لمحمد مرسي أكثر من مرة، أن الجيش “بتاع البلد كلها.. مش بتاع الإخوان.. والجيش لازم يحمي البلد.. لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة”.

وأشار السيسي إلى أن الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل.. دي مسئولية وطن بحاله.. والسيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين.

الاختيار 3

منذ بداية عرض الموسم الأول من مسلسل الاختيار، أشاد الجمهور والنقاد بالقصص التي يعرضها العمل الأبرز في رمضان للعام الثالث على التوالي، والحقائق التي تتكشف من خلال محاكاة لأحداث وبطولات حقيقية شهدتها مصر في فترة عصيبة.

صناعة العمل الدرامي لا تقتصر فقط على المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، وطاقم الممثلين الذين يظهرون أمام الكاميرات، لكن يشارك في تقديمه عدد من الأشخاص الذين لا تقل وظيفتهم أهمية عن المثلث الأساسي الذي يكون الأكثر شهرة وتتردد أسمائهم في كل وسائل الإعلام.

يضم تتر مسلسل الاختيار عشرات بل مئات الأسماء من الأشخاص المسئولين عن تحضيرات العمل، ومن أبرزهم مدير التصوير الذي برع في تقديم صورة تكاد تكون حية لأحداث هامة، والمونتاج الذي يربط الحقائق ببعضها، والموسيقى التي تصاحب كل الأحداث بتصاعدها وإثارتها.

ومؤخرا لفت ماكيير ومصمم الشعر في مسلسل الاختيار الأنظار أيضا، بعدما تمكنا من تحويل نجوم وممثلين نعلم وجوههم جيدا، إلى شخصيات تاريخية ببراعة بل تغير ملامح معظمهم بشكل لم يتخيله أحد، إلى جانب مصمم الملابس الذي تمكن من صناعة أشكال معبرة عن توجهات سياسية ومستويات اجتماعية مختلفة.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.