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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 219  ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 219 ألف رأس ماشية من خلال  105 لجان من المديرية الطب البيطري، و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة .

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أضاف بشار، لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو النفوق.

مراكز المحافظة راس ماشية محافظ كفر الشيخ الحمى القلاعية اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين الطب البيطري

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