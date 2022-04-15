تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 219 ألف رأس ماشية من خلال 105 لجان من المديرية الطب البيطري، و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة .

أضاف بشار، لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو النفوق.