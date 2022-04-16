تنفيذ 147 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول فى البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 42.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول فى البورصة قدرها 21.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى البورصة نحو 30.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع ليتراجع بنسبة 4.21%.

مؤشر البورصة ايجى اكس

أغلق مؤشر البورصة ايجى اكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة