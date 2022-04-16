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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول إلى واقع.. صور

سيارة Team Fordzilla
سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

ركزت العديد من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات مؤخراً في تصميم سيارات افتراضية تحاكي الواقع ومن بين تلك الشركات "فورد" التي صممت سيارة Team Fordzilla P1، والتي تتميز بمظهر والوان طلاء خارجي فريدة من نوعها، وقامت الشركة الامريكية بتحويل السيارة الافتراضية الى سيارة حقيقية.

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

ظهرت سيارة السباق الافتراضية Team Fordzilla P1 لأول مرة في عام 2020، وتم الكشف عن نموذج أولي بالحجم الحقيقي لها في وقت لاحق، إلا أن فورد لا مازالت تعمل عليها حتى الآن عليها، وأحدث تطور للسيارة هو توفرها بطلاء وحيد من نوعه مصمم لإرضاء مجتمع الألعاب والذي كان جزءً من تطوير السيارة.

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

من جانبه، قال بوريس فيركو، رئيس تصميم سيارة Team Fordzilla P1، أن الطلاء الفريد كان عملية تجريبية أرادوا تجربتها، على أمل أن يستمتع اللاعبون بمحاولة تصوير أنفسهم فيها، وذلك بفضل طبيعته شديدة الانعكاس، وأخيراً، يُمثل اللون البرتقالي إشارة إلى هولندا، حيث ستظهر السيارة الاختبارية لأول مرة.

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

بشكل أكثر تحديداً، ستظهر سيارة Team Fordzilla P1 لأول مرة للجمهور في حدث خاص في الكمار بهولندا، وتستضيف هذا الحدث كلاً من فورد وRacesquare، وسيتمكن اللاعبون الذين سيحضرون الحدث من رؤية السيارة الاختبارية شخصياً، والجلوس أيضاً داخل المقصورة.

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

تأتي السيارة بطلاء برتقالي عاكس، ليحل محل اللون الأصفر الفلوري السابق، ونفت شركة فورد نيتها في الوقت الحالي في استخدام هذا اللون من الطلاء في سيارات الإنتاج القادمة، وهو أمر مفهوم نظراً لأنه لن يكون منطقياً في النسخ الإنتاجية، في حين أن هذا الطلاء سيبدو مقبولاً لسيارة سباق خارقة، بسبب ملامح التصميم الخارجية.

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول الى واقع

ختاماً، تم تحويلها العام الماضي إلى محاكي ألعاب ومنصة بث مباشر مع إضافة HP Z4 Workstation، والذي يتميز ببطاقة رسومات نيفيديا RTX A6000 بسعة 48 جيجابايت، ونظارة الواقع الافتراضي HP Reverb G2 VR.

Team Fordzilla P1 فورد Workstation RTX A6000 HP Reverb G2 VR

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