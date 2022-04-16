بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

يحتاج لاعبو الاسكواش إلى قدرة بدنية هائلة، عيون ثاقبة، وإدراك حاد وجيد لعمق الملعب أثناء اللعب، بالإضافة إلى التحرك السريع والقدرة على تغيير الاتجاهات بوتيرة أسرح أثناء تأرجح الكرة، باختصار، تتطلب اللعبة كل شيء قد لا يستطيع كبار السن تحقيقه.

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اللاعبة البريطانية العجوز «مارجريت أرمسترونج» رسميًا كـ أكبر لاعبة اسكواش في العالم، حيث بلغ عمرها 85 عامًا، ومازالت تمارس اللعبة كشابة صغيرة.

فقد استمرت البريطانية العجوز في تحقيق تقدم قوي خلال مسيرتها المهنية في الاسكواش حتى وهي في سن الـ 85 عامًا علاوة على الحفاظ على نشاطها في الملعب.

تنحدر مارجريت من دلهام بالقرب من نيوماركت في سوفولك ببريطانيا، ووفقًا لتقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فهي تلعب الاسكواش مرتين في الأسبوع إلى جانب التنس.

لم تتخل عن الرياضة على الرغم من تعرضها لكسر قدمها اليسرى بعد تعرضها لحادث سيارة قبل عدة سنوات.

أكبر لاعبة اسكواش في العالم مدربها مصري

تدربت مارجريت في لعبة الاسكواش على يد اللاعب المصري «عبدالفتاح أبو طالب» الفائز في بطولة بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات من قبل.



لكن الاسكواش ليست الرياضة الوحيدة التي لعبتها العجوز البالغة من العمر 85 عامًا في حياتها.

تعلمت مارجريت لعب كرة القدم عندما كانت في الثامنة من عمرها فقط بعد أن تدربت على يد لاعبين من إيفرتون، تومي فاريل وبيتر إيجلنجتون.

وإلى جانب كرة القدم والاسكواش، كانت أيضًا عضوًا في منتخب إنجلترا لكرة الشبكة.

