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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منشية التحرير يشكون من انتشار المخالفات بالمنطقة واحتلال أصحاب المحلات للشوارع

صدى البلد

أرسل القارئ عماد حسيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال أصحاب المحلات التجارية للشارع الذي يسكن به.

وقال حسيب في شكواه نعاني نحن سكان شارع المدينة المنورة بمنشية التحرير عين شمس من انتشار المخالفات بالمنطقة بداية من احتلال أصحاب المحلات للشارع حيث قاموا ببناء تند خارج المحل بضعف مساحة المحل مما تتسب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالإضافة إلى احتلالهم الأرصفة مما يعوق المارة بالإضافة إلى منع انتظار السيارات الخاصة بالسكان أمام المحلات بسبب تثبيت بلاطات اسمنتيه أمام المحلات لمنع الانتظار.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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