سكان منشية التحرير يشكون من انتشار المخالفات بالمنطقة واحتلال أصحاب المحلات للشوارع

أرسل القارئ عماد حسيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال أصحاب المحلات التجارية للشارع الذي يسكن به.

وقال حسيب في شكواه نعاني نحن سكان شارع المدينة المنورة بمنشية التحرير عين شمس من انتشار المخالفات بالمنطقة بداية من احتلال أصحاب المحلات للشارع حيث قاموا ببناء تند خارج المحل بضعف مساحة المحل مما تتسب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالإضافة إلى احتلالهم الأرصفة مما يعوق المارة بالإضافة إلى منع انتظار السيارات الخاصة بالسكان أمام المحلات بسبب تثبيت بلاطات اسمنتيه أمام المحلات لمنع الانتظار.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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