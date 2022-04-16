عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد مهرجان للأضواء في بيونج يانج احتفالا بذكرى مولد الزعيم المؤسس لكوريا الشمالية .

أحيت كوريا الشمالية الجمعة ذكرى مولد زعيمها المؤسس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، لكن الغموض اكتنف مسألة تنظيم عرض عسكري كان يُحتمل أن يكشف فيه النظام عن أسلحة جديدة.

يُعد عيد ميلاد الرئيس الراحل كيم إيل سونج في 15أبريل والذي يعرف باسم يوم الشمس في كوريا الشمالية المسلحة نوويا،أحد أهم التواريخ في التقويم السياسي لبيونغ يانغ.

وأقامت بيونج يانج مهرجانا للأضواء حضره سكان العاصمة في الذكرى ال110 لمولد زعيمها المؤسس.

وخصصت للمناسبة تغطية إعلامية كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية وصولا إلى اليوم نفسه، وأصدرت الطوابع التذكارية وأقيمت المهرجانات الخفيفة وحفلات الرقص ووضعت أكاليل الزهور.