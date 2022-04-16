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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل مهمة عن عملية بني براك وفتحات السياج

صحيفة إسرائيلية تنشر
صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل مهمة عن عملية بني براك

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية تفاصيل "مهمة" حول الفتحات في السياج الفاصل بين الضفة الغربية ومناطق الداخل المحتل عام 48.

وقالت الصحيفة إن طول السياج يصل إلى 700 كم من شمال الاغوار وحتى جنوبي الخليل، بينما تم فتح ألف فتحة فيه، بعضها كبيرة وبالإمكان إدخال شاحنات بواسطتها.

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وذكرت أن مسؤولي الفتحات يستخدمون طائرات صغيرة لتعقب حركة الجيش الإسرائيلي حول السياج لتوجيه العمال للفتحات الآمنة وكذلك يضع بعضهم أقفال حديدية على الفتحات المحسوبة عليهم.

وبشأن تأثير تشديد الجيش الإسرائيلي على حركة العمال، بينت الصحيفة أن 9 آلاف عامل يحملون التصاريح عادوا مؤخرًا للدخول إلى "إسرائيل" عبر المعابر بعد أشهر من تفضيلهم استخدام الفتحات لسهولة الوصول إليها وعدم وجود اكتظاظ هناك.


وشكك التقرير بإمكانية نجاح جهود الجيش الإسرائيلي في إغلاق الفتحات كونها ممتدة على مسافات شاسعة وليس بالإمكان وضع جندي على كل فتحة.

وقال معدو التقرير إن "عملية بني براك التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة هي الأولى منذ انتفاضة الاقصى التي يجري استخدام مركبة فيها قادمة من الضفة الغربية دون أي معيقات".

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