محمد عبدالكريم: هدفنا المربع الذهبي والمنافسة صعبة هذا الموسم

كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن طموح الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة.

وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "نطمح لتخطي فريقي سموحة وبيراميدز، والوصول إلى المربع الذهبي هذا الموسم".

وتطرق عبدالكريم للحديث عن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري قائلا: "الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري صعب للغاية، خاصة مع التدعيمات التي قامت بها الفرق في فترات الانتقالات".

وتابع: "الفريق الذي يفتقد لدكة بدلاء قوية سيعاني للغاية في الموسم الحالي بالبطولة".