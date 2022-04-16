شاهد.. ليالي المقامات الروحية بـ "بيت السناري" في رمضان

عرض برنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وتقدمه الإعلامية " لميس سلامة " تقريرا عن ليالي المقامات الروحية بـ "بيت السناري".

وافتتحت مؤسسة " حوار " لـ فنون و ثقافة الشعوب بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية فعاليات ليالي المقامات الروحية ، وتقام حتى الـ 21 من الشهر الجاري ، وتتضمن باقة من العروض الثقافية الروحية ، والتي تحييها عدد من الفرق المصرية وغير المصرية .

وقالت سهام إسماعيل، المدير التنفيذي لليالي المقامات الروحية ، إن الفعاليات تتضمن رسائل هامة جدا ، وهادفة ، وهناك حرص على إقامتها في الأماكن الأثرية القديمة ، لتوصيل رسائل للحفاظ على هذا التراث .

وقال المهندس هيثم مهيب، مدير بيت السناري ، إن الفعاليات تقام للسنة الثانية على التوالي في " بيت السناري"، موضحا أن الحضور لتلك الفعاليات مجاني ، وتبدأ الفعاليات من الساعة التاسعة مساء .