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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن يخفض سعر وقود السيارات 10 بالمئة مع تحسن سعر العملة

صدى البلد

قال مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن إن الشركة قررت خفض أسعار وقود السيارات بنحو 10 بالمئة تقريبا للمرة الأولى خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية.

وأبلغ المسؤول بحسب رويترز أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه مساء يوم الجمعة، ينخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 20000 ريال (حوالي 22.5 دولار) ، من 22200 ريال (25 دولارا).

كانت الشركة قد دأبت منذ مطلع العام 2022 على الإعلان في كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، كان آخرها في 16 مارس حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 8.8 بالمئة، وبررت ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية، مما أثار غضب سكان مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال مسؤول في شركة النفط إن سبب خفض سعر البنزين هو ارتفاع سعر صرف الريال، وأكد استمرار الشركة في متابعة متغيرات الأسعار وتحسن صرف العملة المحلية.

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