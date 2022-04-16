يفعل نفس الشيئ مع أبنائه..مراد مكرم: والدي كان يدللني و"ضهري اتكسر"بوفاته

يحتفل الفنان والمذيع مراد مكرم، اليوم السبت 16 أبريل، بعيد ميلاده الـ 47، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1975.

علاقة مراد مكرم بوالده

قال مراد مكرم خلال برنامج “لحظات جريئة”، إن والده كان دائما يقوم بتدليله وكان يأخذه للسفر الى عدة بلاد خارج مصر منذ أن كان فى سن التاسعة.

وأضاف أنه اعتاد على السفر كثيرا هو أسرته مع والده منذ الصغر وحتى سن البلوغ، مؤكدا أنه يفعل ذلك مع أبنائه الآن كما كان يفعل والده معه.

وأوضح أن والده كان دائما يقف بجانبه وعند وفاته تأثر كثيرا معقبا: "ضهرى اتكسر"، مشيرا إلى أنه تحمل مسئولية العمل فى معرض الموبيليا الخاص بوالده هو وأخوه لمدة خمس سنوات أثناء مرض والدهما.

ولفت مراد مكرم إلى أن والده مرض عام ٢٠٠٥، وكان مع ذلك يأتى إلى المعرض ليتابع العمل، ووصفه بأنه كان مصدرا للرزق عندما يأتى إلى العمل.

علاقة مراد مكرم بوالدته

قال مراد مكرم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إنه كان أحد أسباب تدين والدته.

وأضاف مراد مكرم، أن والدته كانت تصلي له كثيرا في الكنائس والأديرة بسبب دخوله فى علاقة مع فتاة .

و أكد أن، فكرة اختلاف الأديان لا تعنى له شيئا و انه تربى فى مدرسة رهبان و كان لا يعرف الفرق بين المسلم و المسيحي الا في المرحلة الجامعية.