بسنت الحسينى : شهر رمضان يمضى سريعا والجميع يرغب بإغتنام فرصة وجوده

قالت الإعلامية بسنت الحسينى ، إنها شعرت بالمعنى الحقيقى لأغنية " لسه بدرى يا شهر الصيام " خاصة أن أيام شهر رمضان تمضى سريعا معقبة " رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بين الناس بعضهم البعض والكل يتسابق فى عمل الخير ".



وطالبت " الحسينى " خلال حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، بإغتنام شهر رمضان بمواصلة الخير ، العطاء والتكافل الذى يحرص عليها الجميع فى شهر رمضان وتكون ثوابها مضاعف .



وتابعت أن شهر رمضان يتميز بالشعور بالآخرين والذى يظهر فى صلة الرحم وتبادل الزيارات ، و موائد الرحمن التى تنتشر فى الشوارع وتبث الفرحة فى نفوس المحتاجين .