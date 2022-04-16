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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسنت الحسينى : شهر رمضان يمضى سريعا والجميع يرغب بإغتنام فرصة وجوده

بسنت الحسينى
بسنت الحسينى

قالت الإعلامية بسنت الحسينى ، إنها شعرت بالمعنى الحقيقى لأغنية " لسه بدرى يا شهر الصيام " خاصة أن أيام شهر رمضان تمضى سريعا معقبة " رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بين الناس بعضهم البعض والكل يتسابق فى عمل الخير  ".


وطالبت " الحسينى "  خلال حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر  ،  بإغتنام شهر رمضان بمواصلة الخير ، العطاء والتكافل الذى يحرص عليها الجميع فى شهر رمضان وتكون ثوابها مضاعف .


وتابعت أن شهر رمضان يتميز بالشعور بالآخرين والذى يظهر فى صلة الرحم وتبادل الزيارات ، و موائد الرحمن التى تنتشر فى الشوارع وتبث الفرحة فى نفوس المحتاجين .

بسنت الحسيني الشوارع شهر رمضان صباح الخير يا مصر موائد الرحمن

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