مرشح الأوقاف من ذوي الهمم يحصل على المركز الثاني في مسابقة دبي

حصل مرشح الأوقاف من ذوي الهمم المتسابق نادي سعد جابر محمد على المركز الثاني في مسابقة دبي العالمية للقرآن الكريم.



جدير بالذكر أن المتسابق نادي سعد جابر محمد، حصل على المركز الأول في الفرع الثالث - ذوي الهمم - في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم التي عقدت في القاهرة ديسمبر 2021م .

خطبة الجمعة القادمة:

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 رمضان 1443هـ الموافق 22 أبريل 2022م تحت عنوان : "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".



وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.