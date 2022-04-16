مكافحة الإدمان: نستهدف إنشاء مركز علاجي في كل محافظة

قال إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن حملات الصندوق حققت نجاحا باهرا، حيث تمت مشاهدتها من قبل أكثر من 140 مليون شخص.

وأضاف إبراهيم عسكر، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن عدد مراكز علاج الإدمان في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 28 مركزا داخل 17 محافظة.

وشدد على أن الصندوق يستهدف خلال الفترة القادمة إنشاء مركز علاجي في كل محافظة، منوها إلى أن عدد المتقدمين لتلقي العلاج وصل إلى 143 ألف مريض.

ونوه إلى أن الصندوق خصص مراكز علاجية للسيدات، وبالفعل نجح في استقطاب عدد كبير من السيدات لتلقي العلاج.

وأوضح أن الصندوق يوفر حملات الكشف المبكر عن الإدمان، متابعا: “سنقوم بإجراء حملات مفاجئة ومستمرة لمعرفة نسبة الإدمان والعمل على فرض السيطرة على الإدمان”.

وأكد أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تم ترجمتها إلى 4 لغات عالمية، متابعا: "هناك دول كثيرة قامت بزيارة الصندوق للتعلم من التجربة المصرية وتعميمها في بلادهم".