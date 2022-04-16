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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عبد الرحمن يستغيث: أرجوكم وفروا مأوى لسيدة مسنة تسكن في الشارع بـ مطروح

صدى البلد

أرسل القارئ عبد الرحمن تاج الدين، شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع "صدى البلد" متضررا من ضرب سيدة مسنة يوميا أمام أعين المارة.

وقال تاج الدين في شكواه: “جريمة تحدث كل يوم فى محافظة مرسي مطروح بشارع علم الروم أمام  ماركت أبو حلاوة للحلويات.. سيده تبلغ من العمر السبعين تقوم امرأه بضربها يوميا وتأخذ منها المال الذى تحصلت عليه خلال اليوم من المارة موضحا أن  السيدة بدون مأوى ولا غطاء ولا حذاء.. أنا مش عارف أعمل ايه ارجوكم ساعدوها ويجب معاقبة  السيدة التى تعذبها وتقوم بضربها على وجهها”.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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