عالم أزهري: صيام رمضان يحمل مظاهر رحمة الله | فيديو

قال الداعية الإسلامي حافظ عبد الحليم ، من علماء الأزهر الشريف ، إن الرحمة هي أول صفة أراد الله عز وجل لعباده أن يعرفوها عن ذاته ، من خلال البسملة ، وهي متحققة من قبل أن يعرفها الناس .

وأضاف الداعية حافظ عبد الحليم ، خلال لقائه لـ برنامج " بنت البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم " نشوى مصطفى " ، أن الله عز وجل عندما فرض الصيام ذكر معه الرحمة ، وأجاز للمريض و المسافر صيام تلك الأيام الأخر ، وهي من مظاهر رحمة الله عز وجل .

وتابع ، أن الله عز وجل جعل شهر رمضان للطاعة ، والامتحان ، وعوضها للمسلمين بشهر ذي الحجة ، ورفع فرض صيامه عن المريض ، وعدد من الفئات الغير قادرة .