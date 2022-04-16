شاهد| نشوب حريق مهول في حظيرة مواد خطرة ببريطانية

هرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق الذي خرج عن السيطرة في حظيرة بمزرعة في مقاطعة ديفون البريطانية.

بدأ الحريق في بيت متنقل في فيشلي بارتون ، بالقرب من أمبرلي ، الليلة الماضية وانتشر بسرعة إلى حظيرة تحتوي على مواد خطرة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، لا تزال أطقم الاطفاء في مكان الحادث اليوم تتصدى لألسنة اللهب.

نتيجة لذلك ، تم غلق الطرق المؤدية لمكان الحريق لتجنب أي أضرار قد تلحق بالمارة.

وأفادت الصحيفة، أنه أرسلت العديد من أطقم الإطفاء أطقمًا إلى الموقع، فيما قال متحدث باسم خدمة الإطفاء إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.



وأضاف المتحدث أن الحظيرة التي اندلع فيها الحريق تحتوي على العديد من الكرفانات والآلات والأسطوانات.

وبحسب ما ورد تعرضت الحظيرة لضرر بنسبة 100 في المائة.