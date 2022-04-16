برلماني: مصر نجحت في رفع كفاءة شبكات الكهرباء وإقامة مشاريع مع دول الجوار

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا، لقضية الطاقة وتوفير الكهرباء، وإقامة محطات ضخمة طوال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

ونوه كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بأن هناك انتظام واستقرار في التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة المحافظات.

وأرجع عضو مجلس النواب، أن هذه الطفرة والقفزة الحقيقية في مجال الكهرباء، إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي طوال العام، ووجود احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات المحلية والمستقبلية، علاوة على وجود مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا.

واختتم بأن مصر عالجت برؤية واضحة من جانب قيادتها السياسية، مشكلة الكهرباء، لتصبح اليوم قاعدة انطلاق لكل المشاريع التنموية العملاقة في البلد، وتنجو مصر من فخ ما وقعت فيه كثير من الدول العربية والأفريقية ، التي تعاني الأمرّين اليوم في مشكلة الطاقة.