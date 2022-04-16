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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. منع المدارس من نشر أي بيانات أو صور على صفحاتها إلا بإذن الإدارة التعليمية.. عبد الغفار يتفقدتطوير مستشفى الثدي التابع للقومي للأورام

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

منع المدارس من نشر أي بيانات او صور على صفحاتها إلا بإذن الإدارة التعليمية
تلقت المدارس التابعة لـ إدارة ابو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية ، تعليمات رسمية توصي بالتأكيد على منع المدارس من نشر اي بيانات او صور او مقالات تخص العملية التعليمية على الصفحات الرسمية الخاصة بها على فيس بوك ، دون الرجوع للمسئول الاعلامي بإدارة ابو كبير التعليمية للعرض أولا على مدير الادارة .

ختام المعسكر الثالث لريادة الأعمال بجامعة سوهاج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي
نظم نادى ريادة الأعمال بجامعة سوهاج "التايكو"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  المسابقة والمعسكر الثالث لريادة الأعمال بعنوان "توليد الأفكار والتفكير التصميمي"، والذي استهدف المهتمين بريادة الأعمال وطلاب وخريجي الجامعة، واستمر لمدة ٣ أيام.

توظيف عين شمس ينظم محاضرة لطالبات الهندسة.. غدا
ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاضرة تعريفية مهمة يوم الاحد القادم الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١ ظهرا - (بمدرج ١٤٨ - بجوار خزينة الكلية و مكتب شئون الطلاب ) تطلق فيها وإنجاز مصر  بالتعاون مع  بيبسيكو مصر برنامج لتمكين الخريجات الجدد و طالبات السنه الاخيرة من كلية الهندسة  ، وذلك عن طريق تأهيلهن للدخول في سوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري، بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف مثل المبيعات و سلاسل الامدادات.

وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام
تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير وإنشاءات مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة بالتجمع الأول، برفقة د. حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، ود. عماد شاش مدير المستشفى.

التعليم العالي: القومي لعلوم البحار يستقبل وفدًا إفريقيًّا من مركز التدريب الإقليمي
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول استقبال فرع المعهد بالإسكندرية وفدًا إفريقيًّا من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفي إطار البرنامج التدريبي الإقليمي تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ"، والذي يضم 25 متدربًا من 15 دولة إفريقية.

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