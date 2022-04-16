تسببوا فى وفاة شخص .. ضبط ٣ صبية وأولياء أمورهم بالإسماعيلية| تفاصيل

عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى .

أمكن تحديد الصبية مرتكبى الواقعة (ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وأولياء أمورهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.