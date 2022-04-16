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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش: العنف يعرقل جهود التوصل لحل سياسي لدولة فلسطينية مستقلة

أنور قرقاش
أنور قرقاش

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، أن إدانة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك تعبير عن رفض العنف بكل أشكاله.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "إدانة الإمارات لاقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكافة أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى".

وأضاف: "اللجوء  للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

فيما مددت شرطة الاحتلال توقيف عشرات الشبان من معتقلي المسجد الأقصى، فيما أفرجت عن المئات بشروط الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة.

وتجمع المئات من أهالي المعتقلين، حول باب مركز المسكوبية غربي القدس، بانتظار أي خبر عن أبنائهم "إفراج أو تمديد".. والبعض تنقل بين المراكز والمستشفيات باحثا عن الأبناء الذين فقد الاتصال بهم لساعات طويلة، ليتبين فجرا بأنهم قيد الاعتقال والشرطة اخفت الأسماء.

وأوضح فراس الجبريني محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن الشرطة مددت توقيف حوالي 120 معتقلا فلسطينينا، حولتهم الشرطة إلى "سجن الرملة، أوهلي كيدار، مجدو".

وأضاف ان الشرطة أفرجت في بداية الأمر عن الأطفال من القدس والضفة الغربية، حيث أفرجت عن أطفال القدس من مراكز التوقيف، أما الضفة الغربية حولتهم عبر حافلات خاصة الى الحواجز المقامة مداخل المدينة، وفي ساعات متأخرة من المساء وفجر اليوم أفرجت عن معظم الشبان، وفرضت على الجميع شرط الإبعاد عن البلدة القديمة والأقصى لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر.

وأضاف الجبريني أن الاعتقالات أمس من الأقصى بلغت 470 شخصا " بينهم فتاة، فتية، شبان من القدس والضفة الغربية وبعضهم من الأجانب"، لافتا أن الشرطة نقلتهم بحافلات خاصة "حافلات إيجد" والتي خصصت لنقل المعتقلين من ساحة البراق الى "معسكر بالقرب من بلدة العيسوية"، ومنه الى مركز شرطة المسكوبية.

أنور قرقاش رئيس الإمارات الامارات إسرائيل فلسطين

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