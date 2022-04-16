مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك، بدائرة مدينة القرين،وتم نقل الجثث الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى، وتوك توك، فى طريق 36 الحربى، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن مصرع " ابراهيم.ر.ع" 18 سنة، مزارع، و"مصطفى.ع.أ" 35 سنة، مزارع، كلاهما مقيمين مدينة القرين وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.