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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

يقدم موقع صدى البلد تغطية حية ولحظية وبث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء اليوم السبت وسط تفوق للمارد الأحمر في تاريج مواجهات الأهلي والرجاء المغربي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص خلاله الجهاز الفني على مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

مباراة الأهلي والرجاء 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، وبعدها خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضير الفني الخاص باللقاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم

تقام اليوم السبت مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، فى العاشرة مساء اليوم على ملعب السلام.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

يذاع بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء عبر شاشات قنوات بى ان سبورت الرياضية وذلك بشكل حصري.

مباراة الأهلي والرجاء 

كما من المقرر أن تذاع بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة مجانية وهي أون تايم سبورت الأرضية على القمر الصناعي نايل سات وفق التردد الأرضي التماثلي UHF9 والتردد الأرضي الرقمي UHF32.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء

تشير التوقعات إلى استقرار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة الرجاء المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود وحيد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

موسمياني: جميع مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة

من جانبه، قال بيتسو موسيماني،  إن الفريق سيخوض مباراة صعبة اليوم، السبت، أمام فريق الرجاء المغربي، الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه يحترم الفريق المغربي ومدربه رشيد الطاووسي، الذي وصفه بأنه صديق له على المستوى الشخصي وهناك تواصل مستمر بينهما.

بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد أمس، الجمعة، قال موسيماني: «إن دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وهناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع لقاءي الذهاب بالقاهرة والعودة بالمغرب».

وأشار موسيماني إلى أن جميع مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة، وهذا تكرر في أكثر من مباراة خاضها الأهلي تحت قيادته مع فرق مغربية.

وشدد المدير الفني على أن تركيزه منصب على مباراة الرجاء المغربي الأولى ، ويجب ألا يتأثر الفريق بأي شيء خارج الملعب.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء 

9 مباريات سابقة هي حصيلة لقاءات الأهلي والرجاء المغربي، منهم مباراتين في البطولة العربية وكأس النخبة العربية، فاز بهما المارد الأحمر.

وتقابل الرجاء والأهلي 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الرجاء في مواجهتين مقابل فوز وحيد للأهلي، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.

آخر مباراة جمعت الأهلي والرجاء المغربي كانت في كأس السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أحرز الأهلي 13 هدفا في شباك الرجاء، بينما سجل الفريق المغربي 10 أهداف في مرمى المارد الأحمر.

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