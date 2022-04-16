بعقل رشيد.. مفتي الجمهورية: الشريعة والقرآن والسنة يستطيعون معالجة قضايا المجتمع

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أن يتم تجميع القرآن الكريم للحفاظ عليه وكان سيدنا أبو بكر الصديق متحفظا في البداية ".

وأضاف شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيدنا أبو بكر الصديق وافق في النهاية على تجميع القرآن الكريم، مضيفا:" تم تشكيل لجنة برئاسة سيدنا زيد بن ثابت لتجميع القران الكريم ".

وأكمل شوقي علام : " لا توجد أية في القران الكريم تم جمعها إلا بعد أن يشهد اثنان أنهما سمعوا وحفظوا الأية من رسول الله".

ولفت شوقي علام : " هناك أمور كثيرة حدثت بعد وفاة رسول الله استنبط فيها الصحابة الأحكام ونظروا في الواقع الذي يعيشون فيه ووجدوا أن النصوص الشرعية تساعدهم على استنباط الأحكام".

وتابع شوقي علام :" الشريعة والقرآن والسنة، يستطيعون أن يعالجوا قضايا المجتمع أيا كان طبيعة المجتمع بعقل ناضج ورشيد ".

