محمد السيد يحرز المركز السادس بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة كبار بفرنسا

احرز محمد السيد المركز السادس ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري.

وجاء السيد في المركز السادس بعد خسارته في دور ربع النهائي من لاعب كزاخستان بنتيجة 14-15.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بالفوز على لاعب إيطاليا أنريكو جاروزو بدور ال 64 بنتيجة 15-11، ثم فاز في دور ال 32 على لاعب فرنسا كيندريك جين جوسيف بنتيجة 15-11.

وبعدها حققه فوزه الثالث بدور ثمن النهائي على لاعب فرنسا بول اليجري بنتيجة 15-12.

الجدير بالذكر أن محمد السيد تم اعفاءه من المشاركة في منافسات اليوم الأول وذلك بسبب تواجده ضمن أول 16 مصنف على البطولة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كل من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي فيما يرأس البعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتقام البطولة بمشاركة 293 لاعبا وتختتم اليوم منافسات الفردي، ثم تبدأ منافسات الفرق يوم الأحد الموافق 17 أبريل بمشاركة 38 فريقا.