البيت الأبيض: بايدن يستضيف قمة زعماء رابطة جنوب آسيا الشهر المقبل

أعلن البيت الابيض، اليوم "السبت"، عن استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة زعماء رابطة دول جنوب آسيا الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، أكد أحد خبراء استطلاعات الرأي عمل مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن 'شبه مستحيلة' حيث يواجه الرئيس نسبة تأييد منخفضة تاريخية تبلغ 33 في المائة وهي أسوأ بين المستقلين والجمهوريين.

وتبلغ نسبة تأييد بايدن لدى المستقلين 26 في المائة، ويقول ثلاثة في المائة فقط من الجمهوريين إنه يقوم بعمل جيد.

وقال مارك بن، مؤسس PSB Insights واستطلاعات الرأي السابقة لحملة هيلاري كلينتون: 'هذه أرقام منخفضة بشكل مذهل'.

وأضاف 'للوصول إلى ذلك حقًا ، فإن الثلث فقط مواتٍ وفي العشرينات على المستقلين ، بالطبع يجعل إعادة انتخاب بايدن أمرًا مستحيلًا افتراضيًا".

وقال بن يوم الخميس الماضي، خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز: 'يتعين على الإدارة أن تدور حول محور أو سيكون هذا إعصارًا لفترات منتصف المدة إذا استمرت هذه الأرقام في الصعود'.

وواجه بايدن أزمات متعددة خلال عامه الأول في منصبه، من جائحة كوفيد 19 المستمر إلى التضخم وارتفاع أسعار الغاز ، والتي ألقت إدارة بايدن باللوم فيها على "زيادة الأسعار'' بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات النفط الروسية ردًا على الغزو في أوكرانيا.