تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي والمحدد لها العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول والجماهير وكذلك الأمور الخاصة بفيروس كورونا وغيرها من الجوانب الإدارية والتنظيمية.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز في المباراة، القميص الكحلي الكامل، فيما يظهر حارس المرمى بالأصفر الكامل، وفي المقابل يرتدي مازيمبي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الكامل.

من جانبه، وجه رئيس وفد نادي مازيمبي الشكر الكامل لإدارة نادي بيراميدز، على الاستقبال الرائع الذي وجدته البعثة منذ لحظة وصولها للقاهرة مشددا على أنها لما تواجه مشكلة واحدة، مع وعد باستقبال مماثل لفريق بيراميدز في لوممباشي لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم ٢٤ أبريل الجاري.

وتم التأكيد على ضرورة تحرك الفريقين برفقة التأمين قبل اللقاء بساعتين على أن يكون الوصول قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم التشكيل للمنسق العام بمجرد الوصول للملعب.

وتم التأكيد من جانب طاقم الحكام، على أن اللقاء سيقام بوجود تقنية الفار، ولكن في ظل أي مشكلة تقنية تخص الفار، تستكمل المباراة بصورة عادية على أن يتولى طاقم الحكام إخبار قائدي الفريقين وكذلك وسائل الإعلام المتاحة في الملعب، خاصة وأنها تقنية مساعدة لطاقم الحكام.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب وشريف جمال من الجهاز الإداري، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.