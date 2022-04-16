البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن |تعرف على التفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين عن إصدار الترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية كأول موقع لتصنيع أدوية الحقن في مملكة البحرين، مما يجعله ثاني موقع مرخص لتصنيع الأدوية في مملكة البحرين.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ فإن المصنع حصل على حقوق إنتاج الدفعات الأولية لأدوية الحقن بعد عرض دراسات المستحضرات المنتجة والتأكد من التحاليل الثباتية الناجحة لها، و إجراء التفتيش النهائي لمنح هذه الأدوية شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لبدء إنتاج وتسويق تركيبات معقمة وقابلة للحقن.

وحرصت الهيئة على أن يكون المصنع مستوف لشروط تتعلق بالأمن والسلامة والجودة وفق المعايير الدولية.

وتهدف منشأة التصنيع إلى تصنيع مجموعة متنوعة من تركيبات الرعاية الصحية البشرية القابلة للحقن مثل القوارير والأمبولات والمحاقن المعبأة مسبقًا باستخدام أعلى وأفضل التقنيات الألمانية من شركة BOSCH.

ويقع مبنى مصنع شركة الخليج للتكنولوجيا الحيوية في مجمع البحرين الدولي للاستثمار (BIIP) في منطقة الحد الصناعية ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة تقارب 4،500 متر مربع.

كانت الهيئة قد منحت الترخيص لأول مصنع لإنتاج المكملات الغذائية "بحرين فارما" في العام 2019 والذي وصل إلى مرحلة التشغيل التجاري ويعد أول مصنع محلي للأدوية والفيتامينات.

ومن أهم أهداف المصنعين" الخليج للتكنولوجيا الحيوية " و "البحرين فارما" تخصيص خط إنتاج للأدوية المهمة والمتطلب توافرها في البحرين والمنطقة، كما يتوجه المصنعين المذكورين لإنتاج الادوية التي لا تتوفر في الخليج العربي والتي يكثر عليها الطلب، حيث يعتمد كلا المصنعين على مبدأ عدم الازدواجية في انتاج الأدوية المماثلة لمصانع خليجية أخرى، ويتوجهان لإنتاج مواد ذات جودة تعتمد من الدول العربية والأجنبية.