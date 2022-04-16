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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تكريم الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بـ جامعة طنطا

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا يكرم الدكتور العيسوي

كرم مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا فى جلسته اليوم السبت، برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعى 2020/2021 م .

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ووجه الدكتور كمال عكاشة نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى التهنئة إلى الفائزين مقدرًا ما بذلوه من جهود ملموسة ساهمت بشكل واضح في المكانة التي وصلت إليها جامعة طنطا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في الفترة القادمة وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال مسيرتهم العلمية.

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شمل التكريم الفائزين بجائزة أفضل رسالة دكتوراه وهم : سالى محمد الشيخ المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ونانسى أحمد الشاعر المدرس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، وفى مجال القطاع الطبى فاز بالجائزة حسين محمد حمدى المدرس بقسم جراحة المخ والاعصاب بكلية الطب، وانجى عبد السميع الاخناوى المدرس بقسم الميكروبولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الإنسانية فاز مصطفى أحمد القاضى المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، وأحمد محمد قاعود الباحث بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق.

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كما تم تكريم الفائزين بجائزة أفضل رسالة ماجستير وهم : إسلام سعيد الزينى المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وسمر سامى القفاص المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفى مجال القطاع الطبى فازت بها سارة محمد حمودة المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وإيمان عبد السميع محمود صيدلانية بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الإنسانية فازت بها لينا فاروق الجندى المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب، وسلوى محمد عبد الغنى باحثة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

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كما شمل التكريم الدكتور محمد أحمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو المجلس الإستشاري العلمي لجامعة طنطا لفوزه بجائزة أفضل باحث شاب لعام 2021 من سويسرا.

جامعة طنطا جامعه 2020 الدراسات العليا الدراسات رسالة دكتوراه جراحة المخ والأعصاب

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