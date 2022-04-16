بدون هازارد وكاسيميرو وخيسوس.. تعرف على قائمة ريال مدريد قبل قمة إشبيلية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة إشبيلية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إشبيلية غدًا الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة 32 لليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد، غياب 7 لاعبين هم: فيرلاند ميندي ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش بسبب الإصابة، وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو لإصابتهما بكورونا، إضافة إلى كاسيميرو لتراكم البطاقات.





وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارين.

الوسط: مودريتش، فاسيكز، كروس، فالفيردي، إيسكو، كامافينجا.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، بيل، فينيسيوس، رودريجو.