قصور الثقافة تستكمل احتفالاتها فى الخيمة الرمضانية بالمركز الثقافى بطنطا

نظم المركز الثقافى بطنطا لقاء وأمسية أدبية وغنائية مع شعراء وفنانى الغربية بالخيمة الرمضانية المقامة بالمركز الثقافي بطنطا، أدارها الشاعر الشاب والمبدع محمد سامى وشارك فيها الشعراء محمد أبو اليزيد، مسعد خلاف، رحاب الخضري، محمد ابو فريخة، حمزة العزوني، عبد الرحمن خالد ، مي عبد القادر.

يأتي ذلك استكمالا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بليالى رمضان الثقافية والفنية.

وقد تخلل الأمسية فقرات فنية وغنائية حيث بدأها المنشد الدينى طارق على بإبتهالات وانشاد فى حب رسول الله "قمر سيدنا النبى"، كما قدم الموسيقار مجدي حافظ مقطوعات موسيقية وغنائية متنوعة، وعلى التوالى تغنى كل من المطرب اسلام كساب والفنان الشاب مختار عزيز بأغانى دينية وتراثية "يارب توبة، رمضان جانا، سحب رمشه، حلوين من يومنا، أسمر يااسمرانى ، لاجل النبى".

واختتمت الأمسية بغناء جماعى فى حب مصر على أنغام اغنية أحلف بسماها وبترابها والتقاط الصور التذكارية داخل الخيمة الرمضانية، وذلك بحضور كوكبة من الصحفين والمثقفين والادباء بمحافظة الغربية.