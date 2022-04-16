عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تستكمل احتفالاتها فى الخيمة الرمضانية بالمركز الثقافى بطنطا

قصور الثقافة
قصور الثقافة

نظم المركز الثقافى بطنطا لقاء وأمسية أدبية وغنائية مع شعراء وفنانى الغربية بالخيمة الرمضانية المقامة بالمركز الثقافي بطنطا، أدارها الشاعر الشاب والمبدع محمد سامى وشارك فيها الشعراء محمد أبو اليزيد، مسعد خلاف، رحاب الخضري، محمد ابو فريخة، حمزة العزوني، عبد الرحمن خالد ، مي عبد القادر.

يأتي ذلك استكمالا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بليالى رمضان الثقافية والفنية. 

وقد تخلل الأمسية فقرات فنية وغنائية  حيث بدأها المنشد الدينى طارق على بإبتهالات وانشاد فى حب رسول الله "قمر سيدنا النبى"،  كما قدم الموسيقار مجدي حافظ مقطوعات موسيقية وغنائية متنوعة، وعلى التوالى تغنى كل من المطرب اسلام كساب  والفنان الشاب مختار عزيز بأغانى دينية وتراثية "يارب توبة، رمضان جانا، سحب رمشه، حلوين من يومنا، أسمر يااسمرانى ، لاجل النبى".

واختتمت الأمسية بغناء جماعى فى حب مصر على أنغام اغنية أحلف بسماها وبترابها والتقاط الصور التذكارية داخل الخيمة الرمضانية، وذلك بحضور كوكبة من الصحفين والمثقفين والادباء بمحافظة الغربية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية لمركز الثقافى بطنطا أمسية أدبية وغنائية شعراء وفنانى الغربية بالخيمة الرمضانية المنشد الدينى طارق على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

تشكيل الرجاء ضد الأهلي.. حميد أحداد ومحسن متولي في الهجوم

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء|وماذا قال عنها قانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

كسر مفاجئ في خط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

أزمة بين روسيا وبريطانيا بسبب أوكرانيا|ماذا يعني منع جونسون من دخول موسكو؟

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ